Наряду с Месси и Роналду, в пяти чемпионатах мира участвовали мексиканцы Антонио Карбахаль, Андрес Гуардадо и Рафаэль Маркес, а также немцы Лотар Маттеус и Мануэль Нойер

Легендарные Месси и Роналду в шестой раз выступят на чемпионате мира по футболу Наряду с Месси и Роналду, в пяти чемпионатах мира участвовали мексиканцы Антонио Карбахаль, Андрес Гуардадо и Рафаэль Маркес, а также немцы Лотар Маттеус и Мануэль Нойер

Лионель Месси и Криштиану Роналду готовятся принять участие в чемпионате мира уже в шестой раз.

38-летний Лионель Месси и 41-летний Криштиану Роналду, оставившие яркий след в мировом футболе 2000-х годов, выйдут на поле в рамках Чемпионата мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Мексике и Канаде. Это станет шестым участием в турнире в их карьере, и они установят исторический рекорд.

Аргентина с Месси в составе сыграет свой первый матч в группе J против Алжира завтра в 04:00 по турецкому времени на стадионе в Канзас-Сити.

Португалия с Роналду в составе, в свою очередь, сыграет свой первый матч в группе K против Демократической Республики Конго завтра в 20:00 по турецкому времени на стадионе в Хьюстоне.

•⁠ ⁠Лионель Месси

Звезда сборной Аргентины, ставшей чемпионом мира 2022 года в Катаре, Лионель Месси, с 26 матчами является игроком, сыгравшим наибольшее количество матчей в истории чемпионатов мира.

Месси начнёт турнир в возрасте 38 лет, может завершить участие в чемпионате в возрасте 39 лет — после своего дня рождения 24 июня — если сборная Аргентины сумеет выйти из группового этапа в следующие раунды.

Месси, забивший 13 голов в 26 матчах на чемпионатах мира, является самым результативным игроком сборной Аргентины на этих турнирах.

Аргентинская звезда, участвовавшая в пяти разных чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022), забила 7 голов на турнире 2022 года, где сборная Аргентины стала чемпионом.

Месси, на счету которого один титул чемпиона мира в составе сборной Аргентины, в 2026 году постарается поднять кубок во второй раз.

•⁠ ⁠Криштиану Роналду

Португальский звездный нападающий Криштиану Роналду, если примет участие в Чемпионате мира по футболу 2026 года, сыграет на шести разных чемпионатах мира.

Роналду, стремящийся преодолеть рубеж в 1000 голов за карьеру, намерен продолжить забивать голы и на этом турнире.

За свою карьеру он забил 8 голов в 22 матчах на 5 разных чемпионатах мира.

Роналду, сумевший забивать голы на всех турнирах, прошедших с 2006 по 2022 год, является первым футболистом, забивавшим голы на 5 разных чемпионатах мира.

Звездный футболист, так и не сумевший испытать радость победы в чемпионате мира в составе сборной Португалии, будет бороться за свой первый титул в 2026 году.

•⁠ ⁠7 футболистов выступили на 5 чемпионатах мира

На данный момент 7 футболистов приняли участие в 5 чемпионатах мира.

Наряду с аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду, в пяти чемпионатах мира участвовали мексиканцы Антонио Карбахаль, Андрес Гуардадо и Рафаэль Маркес, а также немцы Лотар Маттеус и Мануэль Нойер.

Мексиканец Гильермо Очоа, шесть раз входивший в состав своей сборной на чемпионатах мира, сыграл в трёх турнирах. Опытный вратарь, входивший во все составы сборной Мексики на чемпионатах мира с 2006 года, защищал ворота на турнирах 2014, 2018 и 2022 годов. В последний раз Очоа оставался в запасе в стартовом матче Мексики на чемпионате мира 2026 года.

