Лас-Вегас спустя 12 лет примет ЧМ по борьбе

Halil İbrahim Avşar, Abdulrahman Yusupov
11 Май 2026•Обновить: 11 Май 2026
Чемпионат мира по борьбе 2027 год примет американский Лас-Вегас. Об этом сообщает официальный сайт United World Wrestling.
Турнир пройдет на арене Thomas & Mack Center с 11 по 19 сентября.
Лас-Вегас примет чемпионат мира по борьбе спустя 12 лет после последнего такого турнира, прошедшего там в 2015 году.
Согласно системе квалификации на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, чемпионат мира 2027 года станет первым и ключевым этапом распределения квот. Всего будет разыграно 72 квоты.