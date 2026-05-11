Лас-Вегас спустя 12 лет примет ЧМ по борьбе Чемпионат мира 2027 года по борьбе пройдет в США

Чемпионат мира по борьбе 2027 год примет американский Лас-Вегас. Об этом сообщает официальный сайт United World Wrestling.

Турнир пройдет на арене Thomas & Mack Center с 11 по 19 сентября.

Лас-Вегас примет чемпионат мира по борьбе спустя 12 лет после последнего такого турнира, прошедшего там в 2015 году.

Согласно системе квалификации на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, чемпионат мира 2027 года станет первым и ключевым этапом распределения квот. Всего будет разыграно 72 квоты.