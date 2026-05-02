Ландо Норрис выиграл спринт-гонку на Гран-при Формулы-1 в Майами

Спринт-гонку Гран-при Майами в рамках чемпионата мира Формулы-1 выиграл британский гонщик команды McLaren Ландо Норрис.



Спринт-гонка Гран-при Майами, которая состоялась 3 мая на 5,4-километровой трассе International Miami Circuit в США, завершилась победой Норриса.



Ланд Норрис, показавший время 29 минут 15,045 секунды и первым пересекший финишную черту, заработал 8 очков. Он будет стартовать с поул-позиции.



Напарник Норриса по команде, австралиец Оскар Пиастри, финишировал вторым с отставанием от лидера в 3,766 секунды, а пилот Ferrari из Монако Шарль Леклер занял третье место с разрывом в 6,251 секунды.