Ламин Ямал появился с палестинским флагом на празднованиях чемпионства «Барселоны» В ходе празднования титула Ла Лиги игроки «Барселоны» выразили поддержку Палестине

Сообщается, что испанская Ла Лига в рамках празднования титула также выразила поддержку палестинскому народу, используя палестинский флаг.

18-летний игрок был замечен с футболкой, на которой было написано: «Слава Богу, что я не мадридист», и он демонстрировал её болельщикам.

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле обыграла мадридский «Реал» со счетом 2:0 и досрочно обеспечила себе титул.

За три тура до конца сезона каталонский клуб набрал 91 очко и стал недосягаем для «Реала», опережая его на 14 очков, завоевав 29-й чемпионский титул.