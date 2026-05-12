Ламин Ямал появился с палестинским флагом на празднованиях чемпионства «Барселоны»

Emre Aşıkçı, Elmira Ekberova
12 Май 2026•Обновить: 12 Май 2026
В ходе празднования чемпионства «Барселоны» в Ла Лиге футболист Ламин Ямал появился с палестинским флагом.
Сообщается, что испанская Ла Лига в рамках празднования титула также выразила поддержку палестинскому народу, используя палестинский флаг.
18-летний игрок был замечен с футболкой, на которой было написано: «Слава Богу, что я не мадридист», и он демонстрировал её болельщикам.
В матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле обыграла мадридский «Реал» со счетом 2:0 и досрочно обеспечила себе титул.
За три тура до конца сезона каталонский клуб набрал 91 очко и стал недосягаем для «Реала», опережая его на 14 очков, завоевав 29-й чемпионский титул.