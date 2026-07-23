Испанская обсерватория по вопросам расизма и ксенофобии сообщила, что значительная часть публикаций с разжиганием ненависти, выявленных в июне, была связана с чемпионатом мира

Ламин Ямаль стал одной из главных целей антимусульманской кампании в Испании Испанская обсерватория по вопросам расизма и ксенофобии сообщила, что значительная часть публикаций с разжиганием ненависти, выявленных в июне, была связана с чемпионатом мира

Испанская обсерватория по вопросам расизма и ксенофобии (OBERAXE) сообщила, что значительная часть более 40 тысяч публикаций с языком ненависти, выявленных в социальных сетях в июне, пришлась на период проведения чемпионата мира по футболу. Одной из главных целей подобных нападок стал игрок сборной Испании Ламин Ямаль.

Согласно июньскому бюллетеню OBERAXE по мониторингу социальных сетей за 2026 год, более 16% всех выявленных в июне материалов с разжиганием ненависти были связаны со спортом. Таким образом, спортивная тематика стала вторым по распространенности фактором, провоцирующим распространение языка ненависти в этот период.

В докладе отмечается, что Ламин Ямаль — гражданин Испании, отец которого имеет марокканское происхождение, а мать — происхождение из Экваториальной Гвинеи, — стал одной из главных мишеней расистских и антимусульманских публикаций в социальных сетях.

По данным OBERAXE, количество дискриминационных публикаций в адрес футболиста резко возросло после того, как, забив свой первый и единственный гол на турнире, он отпраздновал его, совершив мусульманский земной поклон (суджуд).

В докладе подчеркивается, что объектом нападок стали как личность футболиста, так и его право представлять национальную сборную Испании.

Среди выявленных публикаций содержались такие оскорбительные высказывания, как: «Мерзкий араб», «Арабам — никогда», «Он недостоин быть испанцем» и «Наши корни были унижены».

В OBERAXE также отметили, что эти случаи свидетельствуют о том, что спорт может становиться площадкой для распространения языка ненависти, направленного не только против отдельных спортсменов, но и против сообществ, с которыми их ассоциируют.