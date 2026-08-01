Кыргызстан впервые принимает этап чемпионата мира по водно-моторному спорту F1H2O

Кыргызстан впервые принял международный этап чемпионата мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O Grand Prix of Kyrgyzstan.

Соревнования проходят на озере Иссык-Куль, расположенном на высоте 1607 метров над уровнем моря. В этапе чемпионата мира F1H2O участвуют 8 команд и 18 пилотов из 13 стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, Канаду, Великобританию и США.

Организация турнира, впервые проводимого в Кыргызстане по инициативе президента страны Садыра Жапарова, направлена на повышение международной узнаваемости республики и развитие ее туристического потенциала.

Фото : Nazir Aliyev Tayfur/AA

В церемонии открытия приняли участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, основатель H2O Racing Николо ди Сан-Джермано, а также президент Ассоциации международных спортивных федераций Рафаэле Кьюлли.

Выступая на церемонии, Жапаров сообщил, что подготовка к проведению чемпионата началась после его встречи с Рафаэле Кьюлли в марте.

Поблагодарив лидеров Казахстана, Узбекистана и Таджикистана за участие в мероприятии, Жапаров заявил, что их присутствие подтверждает превращение Центральной Азии в регион доверия, взаимного уважения, тесной дружбы и совместного развития.

Фото : Nazir Aliyev Tayfur/AA

Он также подчеркнул, что F1H2O является одним из самых престижных, зрелищных и технологически развитых видов спорта в мире, отметив при этом, что одним из приоритетов Кыргызстана остается сохранение природного наследия и экологии страны.

После официальной церемонии был дан старт гонкам этапа чемпионата мира, в которых пилоты соревнуются на одноместных гоночных катерах.