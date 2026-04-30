Каспер ван Уден выиграл пятый этап 61-го Президентского Велотура Турции Зеленая майка (спринт) осталась у бельгийца Тома Крэбба из команды Team Flanders-Baloise, а белая майка (красоты Турции) у Мустафы Таракчи из команды Konya Büyükşehir Belediyespor

Каспер ван Уден финишировал первым на этапе, прошедшем по самому длинному участку гонки протяженностью 180,7 километра между Патарой и Кемер, показав время 4 часа 6 минут 9 секунд.

На этапе, завершившемся спринтом, второе место занял поляк Марцин Будзински из команды MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort, а третье – представитель Узбекистана Никита Цветков из команды Bardiani CSF 7 Saber.

Колумбиец Иван Рамиро Соса из команды Equipo Kern Pharma сохранил за собой бирюзовую майку лидера общего зачета с результатом 17 часов 38 минут 43 секунды, а также красную майку лидера горного зачета, набрав 15 очков.

На шестом этапе развернется борьба за вершину

Гонка продолжится 1 мая 6-м этапом, который пройдет между Анталией и Фесликаном.

Велосипедисты преодолеют 127,9 км от Антальи до Фесликана на этапе, который завершится финишем на вершине.

На 6-м этапе TUR 2026, который считается «королевским этапом», спортсмены будут бороться на сложной трассе, которая, помимо длительного подъема, как ожидается, напрямую повлияет на общий зачет.