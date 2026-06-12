32-летний Томас Партей не сможет выйти на поле в матче Ганы против Панамы, который состоится в среду, 17 июня, в Торонто

Канада не разрешила футболисту сборной Ганы въехать в страну 32-летний Томас Партей не сможет выйти на поле в матче Ганы против Панамы, который состоится в среду, 17 июня, в Торонто

Канада отказала в въезде в страну Томасу Партею, входящему в состав сборной Ганы.

32-летний футболист, которому предъявлены обвинения в 7 случаях изнасилования и одном случае сексуального домогательства и который должен предстать перед судом в Великобритании, не сможет выйти на поле в матче Ганы против Панамы, который состоится в среду, 17 июня, в Торонто, поскольку ему отказано во въезде в Канаду.

Партей, который в свое время играл за «Арсенал» и в настоящее время продолжает карьеру в «Вильярреале», отверг выдвинутые против него обвинения.

Футболист сможет выйти на поле в матчах своей сборной против Англии и Хорватии, которые пройдут в США.