Итальянец Баллерини стал победителем 7-го этапа Президентского велотура Турции

Итальянский велогонщик Давиде Баллерини из команды XDS Astana стал победителем седьмого этапа 61-го Президентского велотура Турции (TUR- 2026) на маршруте Анталья–Анталья.

Баллерини преодолел дистанцию в 152,8 км за 3 часа 19 минут 41 секунду, заняв первое место.

В спринтерском финише вторым стал поляк Марцели Богуславски из команды ATT Investments, а третьим — бельгиец Том Краббе из Team Flanders-Baloise.

Баллерини благодаря своей победе стал обладателем зеленой майки, тогда как бирюзовая и красная майки сохранились у австралийца Себастьяна Бервика из команды Caja Rural-Seguros RGA.

Турецкий велогонщик Мустафа Таракчы из команды Konya Büyükşehir Belediyespor занял 4-е место и сохранил белую майку.

Финал TUR - 2026 в столице

Гонка, стартовавшая в Эгейском регионе и проходящая через Средиземноморье, завершится в Анкаре восьмым этапом 3 мая.

Велосипедисты преодолеют дистанцию в 108,4 км по маршруту Анкара–Анкара. Заключительный этап пройдет по участку вокруг Аныткабира (мавзолея основателя и первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка) и Президентского комплекса.

Тур завершится в столице впервые с 1999 года.