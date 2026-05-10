Иран подтвердил участие в ЧМ по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике Федерация футбола Ирана выдвинула условия касательно поездок, безопасности и доступа СМИ

Федерация футбола Ирана в субботу объявила, что национальная сборная страны примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Как сообщает официальное иранское информационное агентство IRNA, федерация окончательно утвердила решение об участии и подтвердила, что визовые процедуры, связанные с турниром, завершены.

В федерации заявили, что национальная команда обеспечила себе квалификацию благодаря своим результатам и продолжает подготовку и тренировки к соревнованиям.

- Турнир запланирован на период с 11 июня по 19 июля.

Сборная Ирана сыграет 15 июня в Лос-Анджелесе с Новой Зеландией, 21 июня состоится матч со сборной Бельгии, а 26 июня в Сиэтле — с Египтом.

Кроме того, как сообщает иранское агентство ISNA, федерация футбола выдвинула 10 условий для участия Ирана в турнире.

Среди заявленных условий — гарантии того, что все игроки и технический персонал получат визы без осложнений и не будут подвергаться допросам со стороны иммиграционных властей США во время поездок.

Также федерация, по сообщениям, запросила визовые послабления для иранских журналистов и болельщиков, направляющихся на турнир, усиление мер безопасности со стороны США в аэропортах, отелях, на транспортных маршрутах и стадионах, а также ограничения, разрешающие использовать на стадионах только официальный государственный флаг Ирана.

Другие заявленные требования включают гарантии того, что государственный гимн Ирана будет исполняться без перебоев во время матчей, а вопросы на пресс-конференциях будут строго ограничены темами, связанными с футболом.

