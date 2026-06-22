Игрок сборной Бельгии Натан Нгой на 66-й минуте получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве

Иран и Бельгия сыграли вничью в матче ЧМ-2026 Игрок сборной Бельгии Натан Нгой на 66-й минуте получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве

Сборная Ирана сыграла вничью с соперниками из Бельгии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча группы G в Инглвуде (штат Калифорния, США) завершилась со счетом 0:0.

Игрок сборной Бельгии Натан Нгой на 66-й минуте получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

В канадском Ванкувере состоялся другой матч 2-го тура в группе «G» между сборными Новой Зеландии и Египта. Египтяне обыграли соперников со счетом 3:1.

На 15-й минуте счет открыл новозеландцец Финн Серман.

Представители Африки сравняли счет, после того, как на 58-й минуте отличился Мостафа Зико.

Футболист «Ливерпуля» и лидер команды Мохамед Салах на 67-й минуте забил второй гол своей команды.

Третий мяч в составе победителей на 82-й минуте провел Махмуд Трезеге.

Египет с 4 очками возглавил группу «G».

В 3-м туре встретятся: Египет - Иран, Новая Зеландия - Бельгия. Оба матча пройдут 27 июня.