Многие болельщики в футболках национальной сборной заняли места на специально подготовленных для них площадках в ТЦ

Иранцы с воодушевлением следили за вторым матчем своей сборной на ЧМ-2026 Многие болельщики в футболках национальной сборной заняли места на специально подготовленных для них площадках в ТЦ

Иранские футбольные болельщики собрались в торговом центре Iran Mall в столице Тегеране, чтобы поддержать национальную сборную страны, которая во втором матче чемпионата мира по футболу FIFA 2026 встретилась со сборной Бельгии.

Чтобы поддержать свою команду в матче против Бельгии, болельщики выбрали крупные площадки и кафе в Тегеране.

Иранцы поддерживали свою команду с флагами в руках перед установленным там большими экранами.

Многие болельщики в футболках национальной сборной заняли места на специально подготовленных для них площадках в торговом центре и следили за матчем с большим волнением и воодушевлением.

Перед началом встречи иранский болельщик Зейналабидин Абди рассказал «Анадолу», что пришел посмотреть матч вместе с семьей и рассчитывает на победу Ирана со счетом 2:1.

Он подчеркнул, что они всем сердцем поддерживают сборную Ирана и выражают эту поддержку на расстоянии. «Мы пришли сюда из любви к Ирану. Дай Бог, победим. Даже находясь далеко, мы отправляем команде свою энергию. Надеемся, они выиграют и подарят радость иранскому народу», - сказал Зейналабидин.

Болельщик по имени Хормуз Ферегани также заявил, что они хотят испытать радость победы над Бельгией. «По-моему, футбол не имеет отношения к политике. Наши ребята могут сделать свое дело наилучшим образом и достойно выполнить свою задачу на поле», - сказал он.

Сборная Ирана по футболу сыграла с Бельгией вничью и увеличила количество очков в группе G до двух.