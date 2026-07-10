Жорже Жезуш возглавил сборную Португалии по футболу «Сегодня начинается новое путешествие. Добро пожаловать в национальную сборную, господин Жорже Жезуш», - Федерация футбола Португалии

Новым главным тренером сборной Португалии по футболу назначен Жорже Жезуш.

«Сегодня начинается новое путешествие. Добро пожаловать в национальную сборную, господин Жорже Жезуш», - говорится в сообщении Федерации футбола Португалии.

Срок действия контракта официально не раскрывается. Однако, как сообщают португальские СМИ, с 71-летним специалистом подписано четырехлетнее соглашение.

В сезоне-2022/23 Жорже Жезуш возглавлял турецкий «Фенербахче», а последним местом его работы был саудовский клуб «Ан-Наср».