Палестинцы собрались в кафе и на городских площадях, чтобы посмотреть финал, а после победы Испании устроили празднование

Жители Газы с радостью встретили победу сборной Испании в финале ЧМ Палестинцы собрались в кафе и на городских площадях, чтобы посмотреть финал, а после победы Испании устроили празднование

Палестинцы в секторе Газа с радостью встретили победу сборной Испании, которая в финале чемпионата мира по футболу 2026 года обыграла Аргентину со счетом 1:0 и завоевала титул.

Из-за перебоев с электроснабжением и доступом в интернет многие жители не смогли смотреть матч дома и собрались в кафе, а также у экранов, установленных на улицах и площадях.

Жители Газы с большим интересом следили за финальной встречей между Испанией и Аргентиной, а после финального свистка встретили победу испанской команды аплодисментами и праздничными возгласами.

В беседе с «Анадолу» Нуман Абдулла заявил, что Испания на протяжении многих лет поддерживает палестинский народ, поэтому многие жители Газы решили болеть именно за испанскую сборную.

По его словам, палестинский народ выступает за мир, а главный посыл палестинцев — «мир, солидарность и единство с народами, которые оказывают им поддержку».

Хани Абу Зерк отметил, что, несмотря на продолжающиеся израильские атаки, разрушения и тяжелые условия жизни, финал чемпионата мира хотя бы ненадолго поднял настроение жителям Газы.

Он также подчеркнул, что жители сектора поддерживают страны и людей, выступающих в поддержку Газы и Палестины. По его словам, поддержку Палестины со стороны испанского футболиста Ламина Ямаля в Газе высоко оценили, поэтому многие болели в финале именно за Ямаля и сборную Испании.

Еще один зритель, Махмуд Дияб, рассказал, что жители Газы, живущие в палатках без электричества и доступа к интернету, собирались в кафе и общественных местах, чтобы посмотреть матчи чемпионата мира.

Дияб также призвал международное сообщество продолжать проявлять солидарность с палестинским народом, подчеркнув, что палестинский вопрос является общим делом всех свободных людей, и призвал усилить поддержку Палестины.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и ряд израильских министров в финале поддерживали сборную Аргентины в противовес Испании, которая критиковала военную операцию Израиля в секторе Газа.

Как сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля, посол Аргентины в Израиле Шимон Аксель Ваниш передал Нетаньяху голосовое сообщение президента Аргентины Хавьера Милея со словами: «Ты мой друг, ты всегда нас поддерживаешь. Мне было приятно узнать, что ты поддерживаешь Аргентину».

В ответ Нетаньяху заявил: «Хавьер, ты настоящий друг. Мы поддерживаем тебя и завтра будем болеть за Аргентину. Удачи».