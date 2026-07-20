Ömer Erdem, Fadel A. A. Almaghari, Elmira Ekberova
20 Июля 2026•Обновить: 20 Июля 2026
Палестинцы в секторе Газа с радостью встретили победу сборной Испании, которая в финале чемпионата мира по футболу 2026 года обыграла Аргентину со счетом 1:0 и завоевала титул.
Из-за перебоев с электроснабжением и доступом в интернет многие жители не смогли смотреть матч дома и собрались в кафе, а также у экранов, установленных на улицах и площадях.
Жители Газы с большим интересом следили за финальной встречей между Испанией и Аргентиной, а после финального свистка встретили победу испанской команды аплодисментами и праздничными возгласами.
В беседе с «Анадолу» Нуман Абдулла заявил, что Испания на протяжении многих лет поддерживает палестинский народ, поэтому многие жители Газы решили болеть именно за испанскую сборную.
По его словам, палестинский народ выступает за мир, а главный посыл палестинцев — «мир, солидарность и единство с народами, которые оказывают им поддержку».
Хани Абу Зерк отметил, что, несмотря на продолжающиеся израильские атаки, разрушения и тяжелые условия жизни, финал чемпионата мира хотя бы ненадолго поднял настроение жителям Газы.
Он также подчеркнул, что жители сектора поддерживают страны и людей, выступающих в поддержку Газы и Палестины. По его словам, поддержку Палестины со стороны испанского футболиста Ламина Ямаля в Газе высоко оценили, поэтому многие болели в финале именно за Ямаля и сборную Испании.
Еще один зритель, Махмуд Дияб, рассказал, что жители Газы, живущие в палатках без электричества и доступа к интернету, собирались в кафе и общественных местах, чтобы посмотреть матчи чемпионата мира.
Дияб также призвал международное сообщество продолжать проявлять солидарность с палестинским народом, подчеркнув, что палестинский вопрос является общим делом всех свободных людей, и призвал усилить поддержку Палестины.
Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и ряд израильских министров в финале поддерживали сборную Аргентины в противовес Испании, которая критиковала военную операцию Израиля в секторе Газа.
Как сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля, посол Аргентины в Израиле Шимон Аксель Ваниш передал Нетаньяху голосовое сообщение президента Аргентины Хавьера Милея со словами: «Ты мой друг, ты всегда нас поддерживаешь. Мне было приятно узнать, что ты поддерживаешь Аргентину».
В ответ Нетаньяху заявил: «Хавьер, ты настоящий друг. Мы поддерживаем тебя и завтра будем болеть за Аргентину. Удачи».