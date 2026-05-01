Джанни Инфантино вновь выдвинет свою кандидатуру на пост президента ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что в следующем году он вновь выдвинет свою кандидатуру на пост президента.

Выступая на Конгрессе ФИФА в канадском Ванкувере, 56-летний Инфантино заявил: «Я хочу подтвердить вам, что буду баллотироваться на выборах президента ФИФА, которые состоятся в следующем году».

Инфантино, занявший пост президента ФИФА в 2016 году и участвовавший в выборах 2019 и 2023 годов в качестве единственного кандидата, получил поддержку конфедераций Азии, Африки и Южной Америки. Эти три конфедерации представляют 110 из 211 членских федераций.

Инфантино увеличил денежные призы, которые будут выплачены 48 командам-участницам Чемпионата мира 2026 года, еще на 2 миллиона долларов и пообещал распределить между федерациями-членами 2,7 миллиарда долларов.

