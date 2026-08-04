11 городов США обратились к ФИФА с вопросом о статусе финансовой помощи в размере 1 миллиона долларов, обещанной президентом ФИФА Инфантино

Города-хозяева чемпионата мира 2026 года добиваются выплаты средств, обещанных ФИФА 11 городов США обратились к ФИФА с вопросом о статусе финансовой помощи в размере 1 миллиона долларов, обещанной президентом ФИФА Инфантино

Города, которые принимали Чемпионат мира по футболу 2026 года, с нетерпением ждут информации о судьбе финансовой поддержки в размере 1 миллиона долларов, обещанной ФИФА перед началом турнира.

Обещание финансовой помощи в размере 1 миллиона долларов, данное президентом ФИФА Джанни Инфантино каждому из 11 городов, которые примали у себя Чемпионат мира 2026 года, перед проведением Клубного чемпионата мира летом 2025 года, который также прошел в США, до сих пор не выполнено.

Пока ни одному городу не выплачено ни цента из этой финансовой помощи, которую, по словам Инфантино, планировалось использовать для строительства мини-полей и поддержки «социальных проектов», города-хозяева обратились к сотрудникам ФИФА с просьбой предоставить актуальную информацию о текущем состоянии дел с выплатами.

Официального заявления от ФИФА по поводу этих выплат не поступало, однако в прессе неоднократно появлялась информация о том, что городам-хозяевам неоднократно давались заверения в том, что они получат по 1 миллиону долларов.

Чемпионат мира в США принимали Сиэтл, район залива Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Атланта, Филадельфия, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Майами и Бостон.

В то время как ФИФА зачисляла в свою казну подавляющую часть доходов от продажи билетов, медиа-прав, спонсорства, концессионных соглашений и парковок, принимающие города несли ответственность за большую часть расходов на транспорт, охрану и безопасность — от стадионов и зон для болельщиков до транспортных средств, задействованных в организации мероприятия.