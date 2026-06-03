Футболист сборной Турции забил гол сезона Ла Лиги на 89-й минуте матча 28-го тура, в котором его команда обыграла «Эльче» со счетом 4:1

Гол, забитый Ардой Гюлером с 70 метров, признан лучшим голом сезона в испанской Ла Лиге Футболист сборной Турции забил гол сезона Ла Лиги на 89-й минуте матча 28-го тура, в котором его команда обыграла «Эльче» со счетом 4:1

Гол, забитый игроком сборной Турции Ардой Гюлером, выступающим за «Реал Мадрид», в ворота «Эльче» с расстояния около 70 метров, признан лучшим голом сезона в испанской Ла Лиге.

На страницах Ла Лиги в социальных сетях опубликовано видео с голом Арды Гюлера со следующим комментарием: «Из центра поля. Арда Гюлер забивает самый красивый гол сезона 2025-26».

Футболист сборной Турции забил гол сезона Ла Лиги на 89-й минуте матча 28-го тура, в котором его команда обыграла «Эльче» со счетом 4:1. Увидев, что вратарь вышел вперед, он пробил из своей половины поля в ворота соперника с расстояния около 70 метров.