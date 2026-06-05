По словам Мехди Таджа, соответствующий запрос поступил от ФИФА в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года.

Глава Федерации футбола Ирана: Паспорта игроков сборной переданы в посольство США для получения виз По словам Мехди Таджа, соответствующий запрос поступил от ФИФА в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года.

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что по указанию ФИФА паспорта игроков национальной сборной были переданы в посольство США в Анкаре для оформления виз.

В интервью государственному телевидению Ирана Тадж рассказал о процессе получения виз для состава национальной команды, которая примет участие в чемпионате мира 2026 года.

«Вчера ФИФА попросила нас передать паспорта членов сборной Ирана в посольство США в Анкаре, и мы выполнили этот запрос», — сказал Тадж.

Комментируя возможный отказ в выдаче виз, он заявил: «Мы уведомили ФИФА, что в случае отказа в выдаче виз некоторым членам национальной команды будем принимать другие решения».

Тадж отметил, что иранская сторона ожидает решения США по визовому вопросу.

«Потому что сначала нам необходимо получить американские визы, а затем отправиться в Мексику», — сказал он.

Сборная Ирана проводила подготовительный сбор к чемпионату мира в Анталье и там же сыграла товарищеские матчи. Для участия в турнире команде необходимо получить визы стран-хозяек чемпионата мира — Мексики, США и Канады.

Посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабибуллахзаде 3 июня сообщил, что Мексика уже выдала визы игрокам, а также техническому и административному персоналу сборной Ирана, которая примет участие в матчах чемпионата мира 2026 года.

В то время как процесс получения американских виз продолжается, официальных заявлений относительно канадских виз пока не поступало.