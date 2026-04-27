В Турции стартовал этап Айдын–Мармарис 61-го Президентского велотура Турции 157 спортсменов из 23 команд преодолеют дистанцию более 150 км

Второй этап гонки, которая проходит в 61-й раз и включена в календарь Европейского тура Международного союза велосипедистов (UCI), является частью единственной в Турции велогонки категории ProSeries.

Старт был дан на площади Малазгирт в районе Эфелер. В церемонии приняли участие депутат от Партии справедливости и развития Мустафа Саваш, главный прокурор Джелал Текин, заместитель губернатора Айдына и глава района Эфелер Илкер Арыкан, директор управления по делам молодежи и спорта Серхат Йыгматепе, глава управления образования Мехмет Йигит, председатель провинциальной организации ПСР Мехмет Эрдем и глава провинциальной организации Партии националистического движения Османгази Джихангироглу.

На старте состоялось выступление с народными танцами, а вдоль маршрута жители приветствовали спортсменов, размахивая турецкими флагами.

В этапе протяженностью 152,8 километра участвуют 157 спортсменов из 23 команд.

61-й Президентский велотур Турции завершится 3 мая в Анкаре.