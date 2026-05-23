В Стамбуле стартовал третий день 8-го Фестиваля этноспорта и культуры В связи с выходными днями фестиваль вызвал особенно большой интерес у молодежи

Организаторам мероприятия выступила Всемирная конфедерация этноспорта, глобальным коммуникационным партнером - агентство «Анадолу».

Фестиваль проходит на территории аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле.

В рамках мероприятия посетителям представлены традиционные виды спорта, народные игры, ремесла, гастрономия и сценические выступления. Дети с удовольствием проводят время в игровых зонах.