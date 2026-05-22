В Стамбуле проходит второй день 8-го фестиваля этноспорта и культуры.
Мероприятие организовано Всемирным союзом этноспорта (World Ethnosport Union, WEU) на территории стамбульского аэропорта Ататюрка.
Глобальным информационным партнером фестиваля выступает «Анадолу».
Мероприятие призвано сохранить традиционные виды спорта и культурное наследие и передать их будущим поколениям. Фестиваль объединяет десятки активностей, знакомя гостей с богатством мировой традиционной культуры.
В соревновательной программе представлены виды спорта, уходящие корнями в историю разных народов. Среди них — конная игра джирит, конная стрельба из лука, кёкбёрю (кок-бору), масляная борьба, а также традиционная пешая стрельба из лука.
Для посетителей работают мастерские исторических ремесел, разбиты этнодеревни — шатры общин, воссоздающие быт и уклад разных культур.
На фестивале представлены традиционные блюда различных географических регионов и этнических групп, позволяя гостям совершить кулинарное путешествие по миру. В рамках мероприятия также организованы художественные выступления, традиционные детские игры и концерты.
Ежегодно фестиваль собирает тысячи любителей спорта и ценителей культуры из множества стран мира.
news_share_descriptionsubscription_contact