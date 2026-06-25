В Москве пройдет товарищеский хоккейный матч между командами России и США Игра состоится на территории олимпийского комплекса «Лужники»

Товарищеский хоккейный матч между командами России и США пройдет 1 июля в Москве. О проведении матча сообщили российские СМИ со ссылкой на заявления главы Американской торговой палаты в России Роберта Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессии «Россия - США: диалог культур».

Сообщается, что встреча команд начнется в 16:00 по московскому времени в ледовом дворце «Кристалл» на территории олимпийского комплекса «Лужники».

При этом отмечается, что продажа билетов на матч не планируется, а на игру будет допущено ограниченное число лиц.

Матч пройдет при поддержке торговых палат России и США. Российскую сторону представит команда «Красная машина». Ее капитаном станет двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Главным тренером команды выступит двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

В составе «Красной машины» также ожидается участие российских игроков Национальной хоккейной лиги. Среди них - нападающие Артемий Панарин и Кирилл Марченко, вратарь Игорь Шестеркин, защитник Александр Романов, а также обладатели Кубка Стэнли Михаил Сергачев и Александр Никишин.

Из ветеранов отечественного хоккея планируется участие олимпийского чемпиона Андрея Коваленко.

Кроме того, на лед, как ожидается, выйдут генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Сергей Некрасов и главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг.

Товарищеская встреча Россия - США станет одним из спортивных событий, организованных в рамках диалога между представителями двух стран.