В Измире пройдет ультратрейл «Эфелер Йолу» c участием 264 спортсменов из 8 стран

В районе Одемиш провинции Измир на западе Турции 16-17 мая пройдет ультратрейл «Эфелер Йолу» (Efeler Yolu Ultra Trail) с участием 264 спортсменов из 8 стран.

Как сообщили в администрации губернатора Измира, соревнования организованы при содействии компании Argeus Travel & Events, администрации и муниципалитета района Одемиш, а также Федерации легкой атлетики Турции.

«Эфелер Йолу» - это ультрамарафон, объединяющий любителей природы и истории. Забег, проходящий по завораживающим пейзажам и древним тропам провинции Измир, дарит участникам незабываемые впечатления. Дистанции разной протяженности со стартом в Бирги подходят бегунам любого уровня подготовки.

В ультратрейле примут участие 264 атлета из Турции, России, Индонезии, Канады, ТРСК, Ирана, Хорватии и Великобритании. Соревнования пройдут на дистанции протяженностью 50, 30, 15 и 5 километров.

Согласно программе мероприятия, в субботу, 16 мая, старт на 50-километровой дистанции будет дан в 07.00, а забег на 30 километров начнется в 09.00.

В воскресенье, 17 мая, в 09.00 стартует 15-километровая гонка, а в 10.00 — забег на 5 километров. Церемония награждения победителей состоится в Бирги после завершения двух забегов.

«Эфелер Йолу» — путь протяженностью 513 километров, давший название соревнованиям, — начинается в Борнове и тянется до Дома Девы Марии в Сельчуке, знакомя спортсменов с культурным наследием Эгейского региона через исторические деревни, высокогорные плато и старинные тропы.