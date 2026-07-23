В Baku Media Open помимо азербайджанских журналистов также приняли участие представители СМИ из Турции, Казахстана и Грузии

В Баку прошел турнир по настольному теннису среди представителей СМИ В Baku Media Open помимо азербайджанских журналистов также приняли участие представители СМИ из Турции, Казахстана и Грузии

По случаю Дня национальной прессы 22 июля в рамках проекта "Баку-2026 - Всемирная спортивная столица" состоялся турнир по настольному теннису Baku Media Open среди представителей СМИ.



Соревнования, организованные Министерством молодежи и спорта, Федерацией настольного тенниса Азербайджана и спортивным журналом Sportsman, прошли в спортивно-оздоровительном центре Şüa. Помимо азербайджанских журналистов, в турнире также приняли участие представители СМИ из Турции, Казахстана и Грузии.



Турцию на соревнованиях представляли сотрудники бакинских представительств агентства «Анадолу» и телерадиокомпании TRT.

На церемонии открытия с поздравлениями по случаю Дня национальной прессы выступили начальник отдела по связям с общественностью Министерства молодежи и спорта Габиль Мехтиев и вице-президент Федерации настольного тенниса Азербайджана Эльмар Ислам.



В женском турнире победу одержала представительница Казахстана Гырмызы Жандосова. Второе место заняла Махлуга Насирова (BrendSport.az), третьими стали Саяла Байрамова (BrendSport.az) и Гюльзар Ибрагимова (детский телеканал Sehrli Dünya).

Среди мужчин победителем турнира стал Бахруз Самедов (BrendSport.az). Серебряным призером стал Али Микаилов (AzTV), а третье место разделили Иман Маджидов (Baku TV) и представитель Грузии Лаша Рамазашвили.