В Анталье стартовал шестой этап 61-го Президентского велотура Этап отличается затяжным подъемом и напрямую повлияет на общую классификацию

Стартовал шестой этап 61-го Президентского велотура, который проходит по маршруту Анталья — Фесликан.

Гонка входит в календарь Европейского тура Международного союза велосипедистов (UCI) и является единственной велогонкой в Турции в категории ProSeries.

Старт шестому этапу велотура на в районе Коньяалты дали заместитель губернатора Антальи Тахсин Аксу и президент Федерации велоспорта Турции Эмин Мюфтюоглу.

Мюфтюоглу сообщил СМИ перед стартом отметил, что гонка проходит в волнительной обстановке.

По его словам, спортсменов ждет маршрут, включающий также сложные участки в высокогорных районах Антальи. «Завтрашний этап пройдет по полям для гольфа и туристическим районам Антальи. Гонка проходит очень успешно. Зрительский интерес также чрезвычайно высок: на улицах все следят за велогонщиками. Эти соревнования стали важным брендом Турции, который постоянно развивается и завоевывает мир»,- отметил он.

На шестом этапе колумбиец Иван Рамиро Соса из команды Equipo Kern Pharma облачился в бирюзовую (общая классификация) и красную (лучший горный гонщик) майки. Зеленую майку (лучший спринтер) завоевал бельгиец Том Краббе из команды Team Flanders-Baloise, а белую майку — Мустафа Таракчи из команды Konya Büyükşehir Belediyespor.

Спортсмены финишируют на вершине горы, пройдя 127,9 километра. Этап отличается затяжным подъемом и, как ожидается, напрямую повлияет на общую классификацию. Шестой этап считается «королевским этапом» TUR 2026.