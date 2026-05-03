В Анкаре проходит заключительный этап 61-го Президентского велотура (TUR 2026)

В Анкаре стартовал восьмой, заключительный этап 61-го Президентского велотура Турции (TUR 2026).

Велотур проходит под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и при поддержке Министерства молодежи и спорта Турции. TUR 2026, входит в календарь Европейского тура Международного союза велосипедистов (UCI) и является единственной велогонкой в Турции в категории «ProSeries».

Церемония старта Анкаринского этапа состоялась перед зданием Президентского комплекса.

В ней приняли участие вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, заместитель министра молодежи и спорта Хамза Ерликая, заместитель губернатора Анкары Мурат Сойлу, руководитель областного управления молодежи и спорта Анкары Мустафа Челик и президент Федерации велоспорта Турции Эмин Мюфтюоглу.

Трасса проложена вокруг мавзолея основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и Президентского комплекса. В рамках восьмого этапа147 велогонщиков преодолеют расстояние в108,4 километра.

На заключительном этапе бирюзовую майку (общая классификация) и красную майку (горный король) носит австралиец Себастьян Бервик из команды Caja Rural-Seguros RGA.

Зеленую майку (спринт) носит итальянец Давиде Баллерини из XDS Astana, а белую майку (красоты Турции) — турецкий гонщик Мустафа Таракчи из команды Konya Büyükşehir Belediyespor.

Вице-президент Джевдет Йылмаз после старта Анкаринского этапа 61-й Президентского велотура заявил СМИ, что эта гонка является важным мероприятием с участием представителей многих стран.

Йылмаз подчеркнул, что гонки, которые в прямом эфире транслируют телеканалы TRT Spor и Eurosport, смотрят сотни миллионов людей.

«Это замечательное мероприятие, которое с одной стороны популяризирует и развивает спорт, а с другой — знакомит со странами, их красотами и ценностями. Это очень ценная организация с точки зрения узнаваемости нашей Турции и охвата ей более широкой аудитории в мире. Она также очень важна для туризма Анкары и Турции. Таким образом мы познакомим мир с Анкарой и ее ценностями», - сказал он, поблагодарив Министерство молодежи и спорта, Федерацию велоспорта Турции и другие учреждения, которые внесли вклад в организацию гонки.

Финальный этап — в столице спустя 27 лет

Президентский велотур Турции впервые с 1999 года завершится в Анкаре.

Соревнования, стартующие традиционно в Эгейском регионе и продолжающиеся в Средиземноморье, спустя 27 лет вновь подарит финишное волнение в столице.​​​​​​​

