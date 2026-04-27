В азербайджанском Карабахе стартует международная регата «Кубок Президента 2026» Соревнования пройдут на Сарсангском водохранилище и в Мингячевире, а также на других водных объектах региона

В Азербайджане сегодня, 27 апреля, стартует международная регата «Кубок Президента 2026», организованная совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией водных видов спорта Азербайджана.

Соревнования посвящены 103-й годовщине со дня рождения бывшего президента АР Гейдара Алиева и впервые начнутся на освобожденной от оккупации территории — на Сарсангском водохранилище в Агдеринском районе.

27 апреля здесь пройдут показательные выступления и заезды по академической гребле, каякам, каноэ, лодкам класса «дракон» и парусникам. Также запланированы культурные программы с народными песнями и танцами.

28 апреля основные мероприятия состоятся в Мингячевире, где пройдут парад команд и церемония открытия в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр». В рамках открытия запланированы шествие команд, официальная часть, шоу-программа, танцевальные и музыкальные номера, а также концерт группы Döngə. Завершится день фейерверком.

29 апреля соревнования продолжатся на Суговушанском водохранилище, а финальные заезды пройдут 30 апреля — 1 мая в Мингячевире. Регата завершится 1 мая.