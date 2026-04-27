Второй этап 61-го Президентского велотура Турции выиграл бельгийский велогонщик Том Крэбб

Salih Ulaş Şahan, Emre Aşıkçı, Nariman Mehdiyev
27 Апрель 2026•Обновить: 27 Апрель 2026
Второй этап 61-го Президентского велотура Турции (TUR 2026) выиграл бельгийский велогонщик Том Крэбб из команды Team Flanders-Baloise.
Краббе, который также стал победителем первого этапа, завершил гонку протяженностью 152,8 км, последний участок которой стал ареной ожесточенной борьбы, с результатом 3 часа 35 минут 32 секунды, заняв первое место.
На этапе, завершившемся спринтерским финишем, второе место занял бельгиец Сенте Сентженс из команды Alpecin-Premier Tech, а третье — мексиканец Сезар Масиас из команды Burgos Burpellet.
Крэбб сохранил лидерство в общем зачете и спринтерском зачете, удержав бирюзовую и зеленую майки.
Поляк Михал Поморски из команды ATT Investments занял второе место в горном зачете второго этапа и первое место в зачете «Красоты Турции», сохранив за собой красно-белую майку.
Третий этап TUR 2026: Мармарис - Кыран
Завтра гонка продолжится третьим этапом, который пройдет между Мармарисом и Кыраном.
Спортсмены будут педалировать на этапе протяженностью 132,7 километра, финиш которого будет расположен на вершине. Этап начнется на улице Ататюрк в Мармарисе и завершится в Киране после сложного маршрута, пролегающего по полуострову Датча.
На этом этапе, где преобладают узкие и техничные дороги, велосипедисты будут бороться как с трудностями трассы, так и друг с другом за победу на этапе.