«Пари Сен-Жермен» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов

Во Франции из-за беспорядков после финала Лиги чемпионов задержали свыше 400 фанатов «Пари Сен-Жермен» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов

Во Франции задержали 426 футбольных болельщиков при беспорядках после победы парижского клуба «Пари Сен-Жермен» над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявления властей.

Как сообщается, в разных районах Парижа фанаты устраивали погромы, разводили костры на дорогах, поджигали машины и велосипеды.

Отмечается, что большая часть болельщиков была задержана именно в столице Франции.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

В других городах страны болельщики также громили магазины, зафиксированы случаи мародерства и столкновения с полицейскими, которых забрасывали петардами и стеклянными бутылками.

По данным МВД страны, пострадали семь сотрудников правопорядка.

В подавлении беспорядков во Франции задействованы 22 тыс. полицейских и жандармов, в том числе 8 тыс. в Париже и его пригородах.

Финальная встреча ЛЧ УЕФА между клуба «Пари Сен-Жермен» над лондонским «Арсеналом» состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались парижане — 4:3.