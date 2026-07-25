В решающем поединке турецкие спортсменки сразятся с Бразилией

Волейболистки сборной Турции вышли в финал Лиги наций - 2026 В решающем поединке турецкие спортсменки сразятся с Бразилией

Сборная Турции по волейболу вышла в финал женской Лиги наций – 2026.

Турецкие спортсменки одолели в полуфинальной встрече команду Китая. Матч, который прошел в Макао, завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:15, 25:20).

Ранее в полуфинале между Бразилией и Италией победу одержала бразильская сборная со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12).

Финальный поединок женской Лиги наций между Бразилией и Турцией запланирован на воскресенье, 26 июля. В этот же день Италия и Китай сразятся за третье место.