На площади Глориета де ла Минерва в Гвадалахаре состоялся масштабный концерт-серенада

Власти Мексики используют ЧМ-26 по футболу как «культурную витрину» На площади Глориета де ла Минерва в Гвадалахаре состоялся масштабный концерт-серенада

Власти Мексики используют чемпионат мира по футболу 2026 года, чтобы познакомить гостей мундиаля с культурой страны.

25 июня на площади Глориета де ла Минерва (Площадь Минервы) в Гвадалахаре состоялся концерт La Serenata más grande del mundo («Величайшая серенада мира»). Мероприятие стало частью Фестиваля болельщиков FIFA. Представление посетили более 270 000 человек.

Масштабный концерт-серенада с участием мексиканской звезды Алехандро Фернандеса прошел вечером 25 июня. Мероприятие состоялось за день до матча группы H между сборными Уругвая и Испании.

В связи с проведением концерта дорожное движение на прилегающей территории было перекрыто, введен усиленный контроль, а маршруты общественного транспорта скорректированы с продлением времени работы

В ходе выступления Алехандро Фернандес эмоционально поздравил со сцены сборную Мексики с победой в первых трех матчах чемпионата мира.