Во время матчей разворачиваются палестинские флаги, проходят акции протеста против геноцида

Болельщики на ЧМ по футболу поддерживают Палестину на трибунах и площадях Во время матчей разворачиваются палестинские флаги, проходят акции протеста против геноцида

Болельщики из многих стран, участвующих в Чемпионате мира по футболу 2026 года, который проходит одновременно в США, Канаде и Мексике, выражают поддержку Палестине на трибунах и городских площадях.

Во время матчей разворачиваются палестинские флаги, проходят акции протеста против геноцида.

Призыв болельщиков по всему миру «показать Израилю красную карточку» в связи с геноцидом в Газе поддержали многие страны — участницы чемпионата мира.

Во время матча группы D, в котором национальная сборная Турции обыграла США со счетом 3:2, за воротами был развернут палестинский флаг, который турецкие болельщики держали на протяжении всей игры.

Болельщик, развернувший палестинский флаг, несколько раз попадал в объективы камер.

Поддержка Палестины на матче Германия — Парагвай

На матч 1/16 финала между Германией и Парагваем пришла семья, которая размахивала палестинскими флагами.

Палестинский болельщик, имеющий также гражданство США, заявил «Анадолу, что будет поддерживать Палестину на протяжении всего чемпионата мира. «Нас никогда не остановят. Свободу Палестине», - сказал он.

Поддержка от болельщиков из Марокко

Болельщики Марокко, сыгравшего вничью 1:1 с Бразилией в первом матче группы C, выразили поддержку Палестине — как на площадях Нью-Йорка перед матчем, так и на трибунах во время встречи.

На матче, состоявшемся на стадионе в Нью-Джерси, марокканские болельщики развернули палестинский флаг.

Перед матчем марокканские болельщики собрались на знаменитой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, размахивали палестинскими флагами и скандировали «Свободу Палестине».

Тем временем один из находившихся на верхних трибунах зрителей попытался спровоцировать болельщиков, развернув израильский флаг.

Марокканские болельщики также выразили свою поддержку Палестине во время матча 1/16 финала против Нидерландов.

Боснийцы, пережившие геноцид, не забыли Палестину

На матче между Боснией и Герцеговиной и Швейцарией в Лос-Анджелесе болельщики также развернули палестинские флаги.

Боснийские болельщики на чемпионате мира выразили сильную поддержку Палестине, проводя параллели между страданиями палестинцев и геноцидом, который пережил их собственный народ.

Болельщики Боснии и Герцеговины также развернули баннер с надписью «Из Сараево — поддержка Палестине».

Болельщик из Катара пришел на матч в Куфии

На матче между Боснией и Герцеговиной и Катаром один из болельщиков развернул на трибунах палестинский флаг.

Катарский болельщик в традиционном палестинском головном уборе — куфии — с разрисованным лицом продемонстрировал свою поддержку Палестине во время чемпионата мира.

Французский болельщик развернул палестинский флаг на стадионе

Французские болельщики во время группового матча, в котором их сборная разгромила Сенегал со счетом 3:1, развернули палестинский флаг на стадионе.

На матче, состоявшемся на стадионе в Нью-Джерси, где встретились чемпион 2018 года и финалист 2022 года Франция и Сенегал, перед игрой было замечено, как французский болельщик развернул палестинский флаг.

Палестинский флаг развернули на матче сборных Бразилии и Японии

Перед матчем 1/16 финала чемпионата мира между Бразилией и Японией болельщики организованным маршем направились к стадиону. Один из болельщиков в группе нес палестинский флаг.

Призыв о свободе для Палестины и Ливана

У стадиона в Сиэтле, где проходил матч между Египтом и Ираном, женщина в костюме «Статуи Свободы» с флагами Палестины и Ливана призвала к свободе для обеих стран.

На матче двух мусульманских стран — Египта и Ирана — на трибунах также были развернуты палестинские флаги.

Страны, поддержавшие Палестину на чемпионате мира

В чемпионате мира приняли участие многие страны, выразившие поддержку Палестине и выступившие против геноцида.

Помимо Турции, в турнире принимают участие европейские страны, открыто поддержавшие Палестину, в том числе Испания, Шотландия, Босния и Герцеговина, а также африканские страны — Марокко, Сенегал, Алжир, Египет, и азиатская — Иран.

Палестина и Израиль не смогли пробиться на чемпионат мира

Ни Палестина, ни Израиль не прошли квалификацию и не получили права участвовать в турнире.

Палестина, участвовавшая в азиатском отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, не смогла завоевать путевку на турнир.

Из-за проблем с безопасностью Палестина была вынуждена проводить многие домашние матчи квалификации на нейтральных полях.

Израиль, против участия которого в международных соревнованиях велась активная кампания, не смог пройти квалификацию чемпионата мира 2026 года и не попал в финальную часть турнира.

«Покажите Израилю красную карточку»

Призыв болельщиков мирового футбола «показать Израилю красную карточку» поддержали футбольные клубы из многих стран.

За более чем два года геноцида, совершаемого Израилем, в секторе Газа, который также борется с голодом, погибло более 800 спортсменов, большинство из которых — футболисты, разрушено около 300 спортивных объектов.

Некоторые страны и команды по всему миру, включая Турцию, призывают отстранить Израиль от всех спортивных соревнований. Многие звездные спортсмены из разных стран также выражают протест против израильского геноцида.

