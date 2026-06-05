Билал Эрдоган: система Международного олимпийского комитета должна быть свободна от политического влияния

Президент Всемирного союза этноспорта Неджмеддин Билал Эрдоган, отметив, что спорт, как и на протяжении всей истории, политизируется и сегодня, заявил, что система Международного олимпийского комитета должна быть свободна от политического влияния.

Билал Эрдоган принял участие в сессии на тему «Будущее олимпийского движения: вызовы и перспективы» в рамках Петербургского международного экономического форума, проходящего в России.

В своем выступлении Эрдоган подчеркнул необходимость разработки различных подходов в сфере спорта, особенно для привлечения молодежи к спорту, и обратил внимание на то, что исследования, проведенные среди молодежи, показали, что почти половина молодого населения никак не интересуется спортом. Эрдоган отметил, что одним из способов привлечения молодежи к спорту являются традиционные виды спорта.

Билал Эрдоган отметил, что олимпийское движение началось с целью объединения человечества вокруг общих ценностей, однако сегодня спортивная индустрия все больше отдаляется от культурных элементов. Эрдоган заявил: «Движение «Этноспорт» представляет собой критику существующей системы Международного олимпийского комитета (МОК) и спортивной индустрии».

Существующая олимпийская система не обеспечивает сбалансированного представительства ни видов спорта, ни стран мира

Билал Эрдоган, отметив, что существующая олимпийская система представляет собой клубную систему, но не является демократической, подчеркнул, что эта система не обеспечивает сбалансированного представительства ни видов спорта, ни стран мира.

Президент федерации добавил, что многие критические замечания в адрес системы Организации Объединенных Наций в той или иной форме присутствуют и в олимпийской системе: «Поскольку спортивная индустрия в значительной степени находится под влиянием западной культуры, с культурной точки зрения здесь также преобладает западная точка зрения. Тот факт, что в настоящее время все меньше стран способны проводить Олимпийские игры, означает, что организация будет оставаться преимущественно в западном мире и западных странах».

«Движение «Этноспорт» критикует двойные стандарты в спорте

Как и на протяжении всей истории, сегодня спорт по-прежнему подвергается политизации, — сказал Эрдоган, добавив:

«Те, кто обладает властью, контролируют спорт и Международный олимпийский комитет, и именно они решают, какие решения будут приняты. Например, мы видим, что Россия отстранена от соревнований, а российские спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях. Однако, когда вы спрашиваете тех же людей, почему не были отстранены израильские спортсмены или команды, вы не получаете четкого ответа. Эти двойные стандарты также входят в число вопросов, которые критикует движение «Этноспорт».

По его словам, помимо критики существующей спортивной индустрии и системы МОК, Союз этноспорта стремится укрепить культурный аспект спорта и вернуть к спорту тех, кто от него отдалился.

Отметив важность сохранения разнообразия видов спорта и продолжения участия в соревнованиях международного уровня, Эрдоган заявил: «Поэтому мы объявляем о проведении в 2027 году крупного четырехгодичного мероприятия под названием «Этноспорты-2027». Вероятно, это мероприятие будет называться «Олимпиадой традиционных видов спорта». Мы начнем подготовку в следующем году. В настоящее время мы ведем переговоры с странами-кандидатами и надеемся, что эта инициатива станет новой альтернативой».

Мы стремимся к тому, чтобы Олимпийские игры в большей степени защищали культурные ценности

Эрдоган подчеркнул, что они не выступают за отмену Олимпийских игр, а напротив, стремятся к тому, чтобы Олимпиада приобрела более совершенную, демократичную и инклюзивную структуру, которая в большей степени защищала бы культурные ценности, которые спорт должен нести человечеству: «Система МОК должна быть свободной от политического влияния».

Движение «Этноспорт» стремится привлечь к спорту больше людей через его культурное богатство, а также помочь молодежи восстановить связь со своим наследием, идентичностью и культурой.

«Мы верим, что когда народы и страны уверены в своей идентичности и культуре, между ними может наладиться более сбалансированный диалог. Тогда как стремление некоторых культур считать себя выше других, к сожалению, затрудняет диалог между странами и создает почву для новых конфликтов и войн в наши дни», - сказал он.

Поблагодарив Россию за вклад в развитие традиционных видов спорта и движение «Этноспорт», Билал Эрдоган выразил признательность за то, что эта страна играет весьма активную роль в рамках движения «Этноспорт», он также отметил с большой признательностью интерес, проявляемый к традиционным видам спорта президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча с министром спорта России Михаилом Дегтяревым

В рамках форума Билал Эрдоган провел встречу один на один и в формате делегаций с министром спорта России и председателем Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым.

В рамках форума Билал Эрдоган также встретился с Антоном Кобяковым, советником президента России Путина и председателем правления Фонда «Росконгресс».

Посещение выставки «Сокровища невесты» в Эрмитаже

По завершении форума Билал Эрдоган посетил выставку «Сокровища невесты: путешествие по османскому и анатолийскому приданому», открывшуюся в всемирно известном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Во время посещения Эрдоган получил подробную информацию от посла Турции в Москве Танджу Бильгича и представителей музея.

Выставка открылась 30 апреля под патронажем супруги президента Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган.