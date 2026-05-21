Президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган высоко оценил церемонию открытия 8-го фестиваля этноспорта и культуры в Стамбуле.

Фестиваль проходит на территории Стамбульского аэропорта. Глобальным информационным партнером мероприятия выступает агентство «Анадолу».

Эрдоган заявил СМИ после открытия, что особенно впечатляющими были конные шоу. «Горожане получат возможность познакомиться с различными традиционными видами спорта, традиционными блюдами, народными танцами и сценическими выступлениями из более чем 20 стран. Десятки тысяч людей каждый день смогут попробовать узбекский плов, ашуре, отведать разные сорта кофе и блюда разных кухонь»,- рассказал он.

Особенно радует большое количество детей и молодежи на фестивале, продолжил Эрдоган. По его словам, миссия Всемирной конфедерации этноспорта заключается в реализации проектов, которые сохранят культурное богатство мира, передадут наследие новым поколениям и воспитают поколения, которые будут сохранять свою идентичность и свою культуру.

«Сегодня я считаю, что нам это удалось. Благодарю всех, кто внес свой вклад», - подчеркнул он.

Министр молодежи и спорта Турции Осман Ашкын Бак заявил, что фестиваль проходит в очень яркой атмосфере, прибыли гости из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Беларуси, России.

Глава ведомства привлек внимание к энтузиазму, с которым посещают фестиваль дети. «Их интерес к новым культурам очень важен. Шоу, которое только что прошло, было великолепным. Конный спортивный клуб, который совершенствуется с каждым годом, показал очень хорошее выступление»,- заявил министр.

После выступлений Билал Эрдоган и Осман Ашкын Бак подошли к стенду, где готовили узбекский плов, и угостили гостей пловом.

Затем Бак прошелся по территории фестиваля и поиграл с молодыми людьми в настольный футбол. Министр также сфотографировался с молодежью, вручив подарки.

Осман Ашкын Бак также посетил стенд «Анадолу». Министр пообщался с сотрудниками агентства и также сфотографировался с ними.

