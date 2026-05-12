20-летний турецкий спортсмен не проиграл соперникам ни одного раунда на пути к золотой медали, одержав победы во всех пяти поединках со счетом 2:0

Беркай Эрер завоевал золото чемпионата Европы по тхэквондо 2026 года 20-летний турецкий спортсмен не проиграл соперникам ни одного раунда на пути к золотой медали, одержав победы во всех пяти поединках со счетом 2:0

Турецкий тхэквондист Беркай Эрер завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по тхэквондо 2026 года, проходящем в Германии.

В первый день соревнований, проходящих на арене BMW Park в Мюнхене, 20-летний спортсмен вышел на татами для участия в поединке в весовой категории до 68 кг.

Эрер автоматически прошел первый раунд, а затем в 1/16 финала победил представителя Молдовы Ливиу Бугняка со счетом 2:0. В следующем раунде турецкий спортсмен таким же счетом одолел израильтянина Нимрода Кривишкия.

В четвертьфинале турецкий тхэквондист в двух раундах победил грека Апостолоса Панагопулоса, а в полуфинале оказался сильнее итальянца Денниса Бареттаи, победив со счетом 2:0.

В финале соперником Беркая стал украинец Владимир Быстров. Победив его со счетом 2:0, турецкий спортсмен завоевал золотую медаль и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Примечательно, что Эрер не проиграл ни одного раунда во всех пяти поединках турнира, завершив каждую встречу со счетом 2:0.



Первый титул чемпиона Европы

20-летний Беркай Эрер впервые в карьере стал чемпионом Европы среди взрослых.

Ранее спортсмен уже становился чемпионом Европы и мира в юниорских категориях, а теперь добился значительного успеха, выиграв континентальное первенство в Германии в соревнованиях среди взрослых.

Министр молодежи и спорта Турции поздравил спортсмена с победой

Министр молодежи и спорта Турции Осман Aшкын Бак поздравил национального спортсмена с победой.

«От всей души поздравляю нашего спортсмена, завоевавшего золотую медаль на чемпионате Европы по тхэквондо», — говорится в поздравительном послании министра под заголовком «Беркай Эрер — чемпион Европы».

Результаты первого дня чемпионата Европы по тхэквондо принесли радость

Президент Федерации тхэквондо Турции Бахри Танрыкулу выразил удовлетворение тем, что турецкая сборная завоевала шесть медалей в первый день чемпионата Европы по тхэквондо и паратхэквондо 2026 года.

После победы Беркая Эрера, завоевавшего золотую медаль на турнире, проходящем в немецком Мюнхене, Танрыкулу выступил с заявлением для прессы.

«В первый же день нашу первую золотую медаль принес Беркай. Это молодой и очень талантливый спортсмен. В прошлом году он стал чемпионом Европы и мира среди юниоров. У него большое будущее. Золото очень идет Беркаю. Впереди у него блестящая карьера. Золотые медали будут и далее. Турецкое тхэквондо и так находится на вершине мирового уровня. Мы задали хороший страт. Хочу выразить благодарность Министерству молодежи и спорта Турции. Благодаря их поддержке наши спортсмены смогли пройти подготовку в лучших условиях», — отметил глава федерации.

Сам Беркай Эрер заявил, что добился значительных успехов в юном возрасте благодаря упорному труду.

«Этот успех- невероятное чувство. Прежде всего благодарю президента федерации и всех, кто меня поддерживал. Я хотел бы поблагодарить всех, кто меня поддерживал, и главным образом президента нашей федерации. После победы на чемпионате Европы среди юниоров мне посчастливилось выиграть среди взрослых»,– сказал он.

Генеральный секретарь клуба İstanbul Büyükşehir Belediyespor Эрдем Асланоглу, в свою очередь, сообщил, что клуб гордится своим спортсменом.

«Беркай — спортсмен, в которого мы вложили много труда. У нас большие цели», - отметил он, выразив надежду, что Беркай принесет в копилку Турции золотую медаль и на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. «Несмотря на свой возраст, он показывает на площадке результаты очень высокого уровня. Поздравляем нашего спортсмена», — подчеркнул Асланоглу.