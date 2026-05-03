Бакинский марафон – 2026 впервые проходит на дистанции 42 километра Главное соревнование Азербайджана по бегу на длинные дистанции объединяет бегунов со всего мира

В столице Азербайджана проходит Бакинский марафон – 2026, организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщили азербайджанские государственные СМИ, наряду с гражданами Азербайджана, за победу в марафоне борются граждане США, Германии, Великобритании, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Турции, Украины и других стран.

Как и прежде, в нынешнем соревновании также принимают участие лица с ограниченными физическими возможностями и с синдромом Дауна.

Хотя старт марафону был дан в 10 часов утра, уже с 7 часов на Площади государственного флага царила соревновательная атмосфера.

В организованной здесь атлетической зоне для участников перед забегом были проведены занятия по йоге и разминка, а в фан-зоне организованы выступления диджеев, различные развлечения и интерактивные игры.

B марафоне, который традиционно организуется с 2016 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева, главным новшеством является то, что соревнование проходит не как полумарафон, а впервые как полный марафон на дистанции 42 километра и по другому маршруту.

Забег стартовал на Площади государственного флага. Участники, преодолевшие установленный маршрут, достигнут финишной черты на территории Sea Breeze.

В рамках марафона в стартовой зоне на Каспийском море Федерацией водных видов спорта Азербайджана была организована демонстрация парусных лодок, над линией старта пролетели парапланы, были запущены воздушные змеи.

На площади Государственного флага были организованы развлекательные мероприятия, создана зона разминки для атлетов, а также в течение дня проводились спортивные игры (волейбол, баскетбол, гольф, капоэйра, бадминтон).

Участники, занявшие первые 3 места среди мужчин и женщин на дистанции 42 км, получат сертификаты и денежные призы: за первое место — 6000 манатов, за второе — 4000 манатов, за третье — 2000 манатов.