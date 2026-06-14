Второе место в голосовании занял главный тренер ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев, а третьим стал наставник «Полесья» Руслан Ротань

Арда Туран признан лучшим тренером сезона украинской Премьер-лиги Второе место в голосовании занял главный тренер ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев, а третьим стал наставник «Полесья» Руслан Ротань

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран был признан лучшим тренером украинской Премьер-лиги в сезоне 2025/26.

Как сообщается на официальном сайте лиги, по итогам голосования Арда Туран опередил своих конкурентов и получил награду лучшего тренера сезона-2025/26.

Второе место в голосовании занял главный тренер ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев, а третьим стал наставник «Полесья» Руслан Ротань.

Под руководством Арды Турана «Шахтер» в прошедшем сезоне завоевал чемпионский титул в украинской Премьер-лиге, а также дошел до полуфинала Лиги конференций УЕФА.