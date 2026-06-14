Арда Туран признан лучшим тренером сезона украинской Премьер-лиги

Mutlu Demirtaştan, Elmira Ekberova
14 Июня 2026•Обновить: 14 Июня 2026
Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран был признан лучшим тренером украинской Премьер-лиги в сезоне 2025/26.
Как сообщается на официальном сайте лиги, по итогам голосования Арда Туран опередил своих конкурентов и получил награду лучшего тренера сезона-2025/26.
Второе место в голосовании занял главный тренер ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев, а третьим стал наставник «Полесья» Руслан Ротань.
Под руководством Арды Турана «Шахтер» в прошедшем сезоне завоевал чемпионский титул в украинской Премьер-лиге, а также дошел до полуфинала Лиги конференций УЕФА.