Аргентина вырвала победу у Египта на ЧМ-26 по футболу Южноамериканская команда вышла в четвертьфинал турнира

Сборная Аргентины вырвала победу у Египта со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2026 года.

Египтяне сенсационно повели в счете 2:0 после голов Яссера Ибрагима и Мустафы Зико.

На 21-й минуте матча, проходившего в Атланте, Лионель Месси не реализовал пенальти.

На 79-й минуте Кристиан Ромеро сократил разрыв в счете, а спустя четыре минуты Месси сравнял результат. На второй компенсированной минуте Энцо Фернандес принес Аргентине победу - 3:2.

В четвертьфинале аргентинцы встретятся с победителем пары Швейцария — Колумбия.