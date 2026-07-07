Аргентина вырвала победу у Египта на ЧМ-26 по футболу

Yunus Kaymaz, Abdulrahman Yusupov, Ekip
07 Июля 2026•Обновить: 07 Июля 2026
Сборная Аргентины вырвала победу у Египта со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2026 года.
Египтяне сенсационно повели в счете 2:0 после голов Яссера Ибрагима и Мустафы Зико.
На 21-й минуте матча, проходившего в Атланте, Лионель Месси не реализовал пенальти.
На 79-й минуте Кристиан Ромеро сократил разрыв в счете, а спустя четыре минуты Месси сравнял результат. На второй компенсированной минуте Энцо Фернандес принес Аргентине победу - 3:2.
В четвертьфинале аргентинцы встретятся с победителем пары Швейцария — Колумбия.