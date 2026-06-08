Омар Абдулкадир Артан должен был стать первым сомалийским арбитром, выбранным для судейства на чемпионате мира по футболу

Арбитру ФИФА из Сомали в преддверии ЧМ-2026 отказали во въезде в США Омар Абдулкадир Артан должен был стать первым сомалийским арбитром, выбранным для судейства на чемпионате мира по футболу

По сообщениям местных СМИ сомалийскому арбитру Омару Абдулкадиру Артану в минувшие выходные было отказано во въезде в США — всего за несколько дней до того, как он должен был судить матчи на Чемпионате мира по футболу 2026 года.

Несмотря на то что Артан был отобран ФИФА для судейства матчей на турнире, он столкнулся с трудностями при получении визы. По сообщениям, циркулирующим в социальных сетях, посольство Сомали в Найроби (Кения) заявило в пятницу, что содействовало поездке Артана по дипломатическому паспорту.

В субботу рефери вылетел из Стамбула в Майами, чтобы принять участие в семинаре ФИФА для судей перед Чемпионатом мира. Однако по неизвестным причинам ему было отказано во въезде по прибытии в США, и в воскресенье он был возвращен в Стамбул.

Местные СМИ сообщили, что глава судейского комитета Сомалийской футбольной ассоциации официально связался с ФИФА по поводу этого инцидента. ФИФА подтвердила получение запроса и заявила, что ответит на него в кратчайшие сроки. Ни ФИФА, ни сомалийские власти, ни официальные лица США не делали официальных заявлений.

Недавно Артан был назван лучшим африканским арбитром 2025 года на церемонии CAF Awards в Рабате, Марокко, организованной Конфедерацией африканского футбола. Он должен был стать первым сомалийским арбитром, выбранным для судейства на чемпионате мира по футболу.

Указ, изданный президентом США Дональдом Трампом 4 июня 2025 года, полностью ограничивает въезд граждан Сомали в страну. В нем говорится: «Настоящим полностью приостанавливается въезд граждан Сомали в Соединенные Штаты в качестве иммигрантов и неиммигрантов».