Корреспонденты агентства подготовили более 2 тыс. новостных материалов, свыше 22 тыс. фотографий и около 950 видеосюжетов с крупнейшего футбольного турнира

"Анадолу" широко осветило ЧМ благодаря большой команде корреспондентов Корреспонденты агентства подготовили более 2 тыс. новостных материалов, свыше 22 тыс. фотографий и около 950 видеосюжетов с крупнейшего футбольного турнира

Чемпионат мира по футболу ФИФА 2026 года, ставший самым масштабным в истории турнира по числу участников и географии проведения, прошел в США, Канаде и Мексике. Агентство "Анадолу" (AA) оперативно освещало матчи и ключевые события турнира, предоставляя материалы своим подписчикам на 13 языках.

AA в формате срочных новостей освещало матчи сборной Турции на групповом этапе, а также сообщило результат финальной встречи.

- Широкое освещение турнира

Чемпионат мира 2026 года освещался большой командой агентства, которая оперативно предоставляла подписчикам новости и фотоматериалы.

Матчи турнира принимали 16 городов США, Канады и Мексики. В соревнованиях приняли участие 48 национальных сборных. За 39 дней чемпионата, от группового этапа до финала, было сыграно 104 матча.

Команда "Анадолу", состоявшая из пяти корреспондентов, 13 фотожурналистов и пяти видеооператоров, освещала все 104 матча. Сделанные фотографии распространялись по всему миру через международную сеть подписчиков агентства.

Особое внимание уделялось выступлению национальной сборной Турции. Корреспонденты освещали тренировки команды, пресс-конференции и матчи, а также подготовили специальные интервью.

Кроме того, мировым СМИ передавались фото- и видеоматериалы с тренировок всех команд-участниц и звезд мирового футбола. После каждого матча подписчики оперативно получали комментарии главных тренеров и игроков, а также материалы с пресс-конференций.

- Турнир во всех деталях

До начала чемпионата и по ходу его проведения агентство публиковало материалы, знакомившие аудиторию с различными аспектами организации турнира.

До старта соревнований были подготовлены подробные публикации о группах, командах-участницах, составах сборных, городах и стадионах, принимающих матчи, а также календаре турнира. Эти материалы сопровождались инфографикой.

После начала чемпионата результаты матчей и все важнейшие события максимально оперативно доводились до подписчиков.

В специальных репортажах рассказывалось не только о футболе, но и о принимающих городах, их достопримечательностях и атмосфере. Особое внимание уделялось фан-зонам, где передавалась праздничная атмосфера турнира.

- Освещение в социальных сетях

Интенсивный поток новостей о чемпионате мира, результаты матчей, главные события и оперативная информация публиковались также в официальных аккаунтах Anadolu в социальных сетях.

Корреспонденты регулярно выходили в эфир с места событий, рассказывая о последних новостях. В социальных сетях публиковались материалы из фан-зон, кадры шествий болельщиков к стадионам, результаты матчей и другие события турнира.

Многие видеоматериалы и фотографии, снятые исключительно съемочными группами "Анадолу", были использованы мировыми средствами массовой информации. На протяжении всего турнира в социальных сетях агентства ежедневно публиковались включения корреспондентов, специальные интервью и развлекательный контент для любителей футбола.

За время проведения чемпионата мира агентство подготовило более 2 000 новостных материалов, свыше 22 000 фотографий, около 950 видеосюжетов, 150 инфографик и десятки мультимедийных материалов на 13 языках, включая турецкий, английский и арабский, предоставив их в распоряжение отечественных и зарубежных средств массовой информации.