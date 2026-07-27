Азербайджан примет первый в истории ЧМ по футболу U-15 FIFA U-15 World Cup and Festival планируется провести 22–31 октября 2026 года

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по проведению в 2026 году в Азербайджане первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет.

Как сообщают азербайджанские госСМИ, в целях обеспечения достойного проведения чемпионата координация соответствующих мер и решение необходимых вопросов возложены на Оргкомитет, созданный Распоряжением президента АР в связи с проведением в 2027 году в Азербайджане чемпионата мира по футболу среди мужчин до 20 лет.

Бюро Совета Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) 25 июня 2026 года приняло решение о проведении в Азербайджане 22–31 октября 2026 года первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival).

Отмечается, что проведение в Азербайджане первого в истории спорта чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет призвано послужить дальнейшему укреплению растущего авторитета страны на международной спортивной арене, развитию футбола и обогащению опыта, накопленного Азербайджаном в сфере организации престижных соревнований.