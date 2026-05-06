«Пауза» в переговорах между Москвой и Киевом: есть ли шанс на возобновление диалога? Заявления о готовности к переговорам с участием США звучат как со стороны РФ, так и со стороны Украины

Переговорный процесс между Россией и Украиной остается в состоянии затяжной «паузы».

На динамику возобновления контактов влияет не только сохраняющееся расхождение позиций Москвы и Киева, но и усложнение международной обстановки, включая обострение на Ближнем Востоке.

Несмотря на периодические заявления сторон о готовности к диалогу, реальные шаги по возобновлению прямых переговоров пока не предпринимаются.

Стоит отметить, что позиции Москвы и Киева по территориальному вопросу остаются принципиально разными. Российская сторона заявляет о готовности к переговорам с учетом «новых территориальных реалий» и гарантий безопасности, тогда как украинская - о неготовности «к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности», и в частности, в вопросе Донбасса и Запорожской АЭС.

Дополнительным фактором, влияющим на переговорный процесс, также можно назвать ситуацию, сложившуюся вокруг конфликта с Ираном. Так, по состоянию на начало мая 2026 года эту ситуацию, вопреки инициативам президента США Дональда Трампа о прекращении огня, можно охарактеризовать как неопределенной.



Еще одним фактором, усложняющим диалог, можно назвать международный контекст. В частности, речь идет о поддержке Украины со стороны западных стран и санкционном давлении на РФ, что формирует среду, при которой даже ограниченные компромиссы воспринимаются сторонами как стратегические уступки.

Тем не менее полностью исключать возможность возобновления переговоров не стоит, так как в последнее время с обеих сторон звучат заявления о готовности к диалогу.

Хронология переговорного процесса

12 февраля 2025 года состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Это была первая беседа двух лидеров после возвращения Трампа в Белый дом. Американский лидер сообщил, что в ходе беседы с Путиным обсуждался конфликт в Украине. «Мы условились о том, чтобы наши команды начали переговоры немедленно», - написал Трамп в соцсети Truth Social, пообещав сообщить президенту Украины Владимиру Зеленскому о разговоре. «Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, помощника по национальной безопасности Майкла Уолтца и спецпосланника Стива Уиткоффа вести эти переговоры, которые, как я твердо считаю, будут успешными», - подчеркнул он.

11 мая прошлого года президент РФ выступил с предложением провести 15 мая прерванные в конце 2022 года прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, причем без всяких предварительных условий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, выразил готовность организовать такую встречу.

Первый раунд прямых мирных переговоров между Украиной и Россией состоялся в Стамбуле 16 мая 2025 года, второй – 2 июня, а третий - 23 июля. Позже обсуждалось возобновление переговоров и даже повышение их уровня, однако до конца года конкретных решений не принималось.

15 августа 2025 года в Анкоридже состоялась первая за более чем четыре года очная встреча президентов США и России, в рамках которой конфликт в Украине стал «одним из центральных вопросов» переговоров. Стоит отметить, что Трамп сделал прекращение конфликта в Украине одним из ключевых внешнеполитических обещаний своей предвыборной кампании, и в этой связи этот вопрос стал одним из «центральных» в ходе беседы двух лидеров.

Трехсторонние переговоры с участием РФ, США и Украины

Первая прямая трехсторонняя встреча с участием РФ, США и Украины состоялась 23 и 24 января в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). На переговорах в Абу-Даби, прошедших в закрытом формате без журналистов, обсуждались возможные условия прекращения боевых действий, создание буферных зон и механизмы мониторинга. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. Переговорщиками от США выступали спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Комментируя итоги встречи в Абу-Даби, Уиткофф заявил об «огромном прогрессе» на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта. «Переговоры продолжатся примерно через неделю, но между сторонами происходит очень много хороших вещей в обсуждении сделки по территориям», - заявил тогда Уиткофф, указав на то, что «мирная сделка будет заключена в скором времени».

Второй раунд переговоров России, Украины и США проходил в Абу-Даби 4-5 февраля. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными, однако не смогли достичь существенного прогресса в вопросе территорий и прекращения огня. Комментируя итоги этого раунда переговоров, спецпосланник президента США заявил, что делегации США, Украины и РФ договорились об обмене 314 военнопленными.

Он отметил, что этот результат был достигнут в ходе «подробных и продуктивных мирных переговоров». «Хотя предстоит еще много работы, подобные шаги демонстрируют, что устойчивое дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и способствует продвижению усилий по прекращению войны в Украине», - сказал Уиткофф.

Третий раунд трехсторонних переговоров проходил в швейцарском городе Женева 17-18 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший тогда российскую делегацию, назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми».

Секретарь СНБО Украины Умеров, в свою очередь, заявил, что консультации проходили «в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков». Президент Украины Владимир Зеленский также выделил два ключевых направления переговоров - военное и политическое.

«Я услышал, что в принципе военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля. Они, в принципе, там почти обо всем договорились. Мониторинг будет точно с участием американской стороны. Я считаю, что это конструктивный сигнал», — сказал Зеленский.



Что касается политической составляющей, то здесь, по словам украинского лидера, обсуждались «чувствительные вопросы». «Договорились идти дальше, договорились продолжать. Пока нет прогресса в переговорах по поводу территорий, в частности Донбасса и ЗАЭС за эти два дня», — отметил он.

Продолжение переговоров на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Атаки США и Израиля с конца февраля текущего года на Иран и эскалацию на Ближнем Востоке называют одним из факторов переключения внимания США с темы украинского урегулирования.

Так, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил, что переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом «пока заморожены».



О «паузе» в переговорном процессе также сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков. «Что касается процесса переговорного - да, он пока на паузе. У американцев много дел других, понятно каких. Сейчас этой связи в трехстороннем формате трудно собраться», - сказал он в начале апреля.

Между тем западные СМИ сообщили о намерении Уиткоффа и Кушнера вновь встретиться с властями России в Москве, на что в Кремле заявили, что такая встреча может состояться «хоть завтра».

«Мы всегда рады видеть здесь наших американских друзей. Мы искренне надеемся, что они продолжат свою миссию добрых услуг по оказанию посредничества», - сказал Песков.

18 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что тема возобновления переговоров по Украине «не является приоритетом номер один» для Москвы. «Мы воспринимаем позитивно возможность возобновления переговоров в Стамбуле», - сказал Лавров в рамках 5-го Дипломатического форума в Анталье, отвечая на вопрос корреспондента «Анадолу» о перспективах возобновления мирного процесса в Стамбуле и эффективности посреднической роли Анкары.

26 апреля глава МИД РФ сообщил, что Москва всегда «открыта для контактов». «Они знают нашу позицию. Тем более эту позицию они услышали на Аляске. Она была изложена в ответ на их предложение. Уверен, что переговорная команда - господа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер это точно не забыли», - отметил министр в комментарии российским СМИ.

Стоит отметить, что заявления о готовности к переговорам звучат как со стороны РФ, так и со стороны США и Украины.

В частности, Песков заявил, что Путин готов к личной встрече с президентом Украины в Москве «в любой момент». «Главное, чтобы было, для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности», - сказал он, указав на то, что российская сторона пока не видит «политической воли» со стороны Киева по урегулированию конфликта.

Между тем Зеленский также заявил о готовности Украины к трехсторонним переговорам.

«Мы проговаривали и мирные усилия. Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну. Безусловно, мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса», – сказал украинский лидер во время совместного заявления с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в городе Габала 25 апреля.

«Мы проводили такие переговоры в Турции, мы проводили такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы к ближайшим переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии», – отметил он.

Глава Белого дома, в свою очередь, заявил. что поддерживает контакты как с Москвой, так и Киевом с целью поисков решения украинского конфликта.

«Я разговариваю с обоими. Это хорошие разговоры», - сказал Трамп 26 апреля в эфире Fox News.

По его словам, Вашингтон продолжает попытки разрешить этот конфликт и рассчитывает этого «добиться».

29 апреля состоялся очередной телефонный разговор президента РФ с главой Белого дома. Помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора заявил, что «американский президент акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий, а также готовность со своей стороны всячески этому содействовать». «Его доверенные лица продолжат контакты и с Москвой, и с Киевом. Дональд Трамп верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка», - сказал он.

Ушаков отметил, что президент РФ «вновь подтвердил, что цели «специальной военной операции» в любом случае будут достигнуты», при этом российская сторона, по его словам, предпочла бы, чтобы это «стало результатом переговорного процесса, для чего Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения, которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной».



«Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявлявшееся Россией пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», - сообщил представитель Кремля.

Трамп, со своей стороны, назвал телефонный разговор с Путиным «очень хорошим» и заявил, что основное внимание уделили Украине. По мнению американского лидера, Путин «был готов заключить сделку еще давно», однако «некоторые люди» затруднили ему «заключение сделки». Президент России «хотел бы увидеть решение по Украине», - выразил уверенность Трамп.

6 мая российская сторона в очередной раз заявила об открытости к переговорам по Украине, которые дадут «реальный результат».

«Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат», - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что сейчас чиновники, ответственные за диалог с американской стороны, полностью вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке.



«Давление» со стороны администрации Трампа



При этом украинский лидер не раз затрагивал тему «давления» на Киев со стороны США для окончания конфликта. «Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня», - сказал он в интервью Politico.



В опубликованном 29 апреля интервью телеканалу Newsmax Зеленский заявил, что Вашингтон сейчас больше сосредоточен на Ближнем Востоке, и это ослабляет рычаги влияния на Москву. «Проблема в том, что приоритет для Соединенных Штатов сейчас сместился на Ближний Восток. Я боюсь, что если мы ограничимся только разговорами, Россия не почувствует самого главного, что может дать нам Америка — давления на нее. Соединенные Штаты могли бы усилить давление с помощью санкций, но сейчас они их снимают из-за Ближнего Востока, и мы это чувствуем», — сказал он.



Стоит отметить, что спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер так и не посетили Киев, что в свою очередь, вызывало реакцию со стороны киевских властей, в том числе со стороны президента Украины, который назвал «проявлением неуважения» многократные визиты американских переговорщиков в Москву без поездки в Киев.

Глава Института Маккейна при Университете штата Аризона Эвелин Фаркас, в свою очередь, полагает, что Украина может выдержать давление со стороны администрации Трампа в вопросе условий, касающейся части Донбасса. По мнению аналитика, ситуация вокруг Ирана будет урегулирована к лету, а США могут предпринять попытку добиться смены власти на Кубе. При таком сценарии эксперт не ожидает роста давления на Киев, однако, по ее словам, это может еще больше ослабить РФ, «исторического союзника» Гаваны.

Между тем бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог призвал Москву «вести переговоры». «России пора перестать делать вид, что она может взять все остальное, и начать переговоры о том, что она на самом деле способна удержать», - сказал Келлог, указав на то, что РФ сейчас не добивается абсолютной победы в конфликте, так как российские войска не находятся «по ту сторону Днепра, в Харькове или Киеве».



Вопреки всему за последние недели наметились определенные гуманитарные подвижки - состоялись масштабные обмены пленными при посредничестве США и ОАЭ. Однако по ключевым территориальным и политическим вопросам прорыва по-прежнему нет.

Тем не менее, немаловажен и тот факт, что на этом фоне Европа одобрила выделение Украине масштабного кредита в размере 90 млрд евро. Средства, рассчитанные на бюджетную поддержку и военные нужды в 2026–2027 годах, могут создать предпосылки для снижения мотивации к компромиссам.

И в этой связи перспективы переговоров остаются неопределенными. Вместе с тем даже ограниченные контакты и гуманитарные договоренности, включая обмены пленными, продолжают рассматриваться как важные элементы снижения напряженности и потенциальная основа для будущего диалога.