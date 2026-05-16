Эрдоган: Турция придает большое значение участию ТРСК в деятельности ОТГ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Казахстана

Турция придает большое значение участию Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в деятельности Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Казахстана.

«Мы придаем большое значение участию ТРСК в деятельности ОТГ. Тюркский мир также делает все необходимое, принимая турок-киприотов», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что Турция намерена вывести деятельность ОТГ на новый уровень, председательство в которой примет после 13-го саммита предстоящей осенью.

Комментируя атаки США и Израиля на Иран, президент Турции подчеркнул, что для достижения мира прежде всего «необходимо нейтрализовать провокации Израиля».

«В первую очередь необходимо нейтрализовать провокации Израиля, а затем построить подлинный мир. Если в регионе хотят устойчивой стабильности, все должны отказаться от краткосрочных расчетов. Государства должны защищать интересы собственных граждан, а не внешних игроков», — сказал Эрдоган.

Говоря о предстоящем саммите НАТО, турецкий лидер выразил надежду, что в Анкаре будут приняты «важные решения относительно будущего альянса и дальнейшего формирования структуры глобальной архитектуры безопасности».

Эрдоган также заявил, что Турция является «огромной возможностью» для Европейского союза, тогда как Брюсселю «необходимостью принять историческое решение» в вопросе оценки этого.

Президент Турции также прокомментировал ситуацию по вопросу F-35.

«Наши требования по вопросу F-35 хорошо известны. Наши представители продолжают контакты с американскими коллегами. Надеемся на положительный результат», — сказал он.

Эрдоган также затронул тему национального истребителя пятого поколения KAAN.

«Когда процесс будет завершен, в этой сфере начнется совершенно новая история. KAAN — это лишь первый шаг для нас. Мы будем создавать еще более совершенные и мощные системы, и сделаем это», — подчеркнул он.

По словам турецкого лидера, страна обязательно достигнет цели «Турция без терроризма», достойно преодолев все препятствия.

«Мы обязательно достигнем этой цели, достойно преодолев все препятствия. Как альянс, мы реализуем это в духе солидарности и в соответствии с курсом, определенным народом», — заключил он.