Президент Турции прокомментировал итоги встречи с коллегой из США

Эрдоган: Турция и США способны добиться позитивных результатов по многим вопросам Президент Турции прокомментировал итоги встречи с коллегой из США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что благодаря его солидарности с президентом США Дональдом Трампом и прочным отношениям Анкары и Вашингтона сторонам удастся добиться благоприятных результатов по многим вопросам двусторонней повестки.

Об этом глава государства сказал, комментируя в соцсетях итоги встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Переговоры лидеров Турции и США прошли в рамках саммита НАТО в Анкаре.



«Удовлетворен возможностью приветствовать в нашей стране президента США, моего дорогого друга Дональда Трампа, который прибыл к нам с официальным визитом по случаю саммита НАТО в Анкаре. Убежден, что благодаря солидарности с господином президентом и нашим прочным отношениям мы добьемся благоприятных результатов по многим вопросам, стоящим на нашей повестке».

К публикации прилагаются кадры церемонии встречи Трампа на фоне государственных флагов Турции и США.