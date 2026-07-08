Президент Турции встретился с главой Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

Эрдоган провел рабочий обед с руководством ЕС на полях саммита НАТО Президент Турции встретился с главой Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел рабочий обед с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Встреча состоялась в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, проходящего в Президентском комплексе в Анкаре под председательством Турции.

Рабочий обед с участием Эрдогана, Кошты и фон дер Ляйен прошел в закрытом для прессы формате.