Эрдоган провел рабочий обед с руководством ЕС на полях саммита НАТО

Zafer Fatih Beyaz, Mümin Altaş, Özcan Yıldırım, Elmira Ekberova
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел рабочий обед с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Встреча состоялась в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, проходящего в Президентском комплексе в Анкаре под председательством Турции.
Рабочий обед с участием Эрдогана, Кошты и фон дер Ляйен прошел в закрытом для прессы формате.