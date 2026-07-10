Эрдоган провел переговоры с президентом Либерии Торжественная церемония встречи Джозефа Нюмаха Боакаи состоялась во дворце Вахдеттин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с либерийским коллегой Джозефом Нюмахом Боакаи.

Торжественная церемония встречи президента Либерии состоялась во дворце Вахдеттин.

После церемонии главы государств приступили к двусторонним переговорам.

На встрече также присутствовали глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.