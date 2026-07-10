Эрдоган провел переговоры с президентом Либерии

Торжественная церемония встречи Джозефа Нюмаха Боакаи состоялась во дворце Вахдеттин
Kaan Bozdoğan, Olga Keskin
10 Июля 2026•Обновить: 10 Июля 2026
СТАМБУЛ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с либерийским коллегой Джозефом Нюмахом Боакаи.
Торжественная церемония встречи президента Либерии состоялась во дворце Вахдеттин.
После церемонии главы государств приступили к двусторонним переговорам.
На встрече также присутствовали глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.