Mümin Altaş, Elmira Ekberova
09 Июля 2026•Обновить: 09 Июля 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Черногории Милойко Спайича.
Встреча состоялась в Анкаре в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, который состоялся под председательством Турции в Президентском комплексе.
На встрече присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, заместитель председателя Партии справедливости и развития (AK Parti) и пресс-секретарь партии Омер Челик, а также глава Управления коммуникаций Администрации президента Бурханеттин Дуран.