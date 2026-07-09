В Анкаре состоялась встреча лидеров в рамках саммита НАТО

Эрдоган принял премьер-министра Черногории Милойко Спайича В Анкаре состоялась встреча лидеров в рамках саммита НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Черногории Милойко Спайича.

Встреча состоялась в Анкаре в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, который состоялся под председательством Турции в Президентском комплексе.

На встрече присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, заместитель председателя Партии справедливости и развития (AK Parti) и пресс-секретарь партии Омер Челик, а также глава Управления коммуникаций Администрации президента Бурханеттин Дуран.