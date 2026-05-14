Эрдоган: Предстоящий период станет «веком Тюркского мира»

Анкара и Астана достигли согласия в вопросе создания возможностей для институционального укрепления Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер выступил на шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция–Казахстан, состоявшемся во Дворце независимости в Астане после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в формате «один на один».

В начале выступления Эрдоган поздравил народ Казахстана с Днем защитника Отечества и Днем Победы.

Турецкий лидер также выразил надежду, что новая Конституция Казахстана, получившая всенародную поддержку на республиканском референдуме 15 марта, принесет стране процветание.

По словам Эрдогана, отношения между Турцией и Казахстаном продолжают развиваться во всех сферах в рамках «расширенного стратегического партнерства».

Он отметил, что в ходе переговоров с Токаевым стороны провели продуктивный обмен мнениями по широкому кругу вопросов — от торговли и энергетики до сотрудничества в отраслях оборонной промышленности, транспорта и глобальной повестки.

«Мы с моим дорогим братом едины во мнении о необходимости создания возможностей, которые укрепят нашу организацию в институциональном плане. Надеюсь, что мы сообща превратим предстоящий период в век Тюркского мира», — сказал Эрдоган.

Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, заявил, что Казахстан считает Турцию братским государством, важным и надежным партнером.

Президент отметил, что, связывающие страны глубокие исторические узы служат сегодня прочной основой для дальнейшего укрепления незыблемой дружбы двух народов.

«В настоящее время казахско-турецкие отношения динамично развиваются в духе расширенного стратегического партнерства. Между нашими государствами нет каких-либо разногласий и противоречий. Крепнут межгосударственные и межправительственные связи. Наше межпарламентское сотрудничество также находится на высоком уровне, что подтверждает присутствие группы депутатов и членов партий в составе турецкой делегации. Интенсивно расширяются двусторонние экономические связи. Турция входит в число наших крупнейших инвесторов. На сегодняшний день из Вашей страны в нашу экономику привлечено 6 млрд долларов инвестиций. Инвестиции Казахстана в Турцию также выросли и приблизились к 2,5 млрд долларов. Кроме того, Турция входит в пятерку наших основных торговых партнеров. Культурно-гуманитарные связи двух народов служат бесценным связующим звеном наших отношений. Мы заинтересованы в сохранении этих позитивных тенденций и расширении масштабов взаимодействия. Сегодня мы примем Декларацию «О вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве». Безусловно, этот важный документ придаст новый импульс развитию казахско-турецких отношений. Нас объединяют общие устремления, поэтому есть все основания утверждать, что перед нами открываются огромные перспективы и возможности», – сказал Токаев, слова которого цитирует пресс-служба казахстанского лидера.

По словам президента Казахстана, сегодня Турция вступила в новый этап социально-экономического развития, достигнув значительных успехов в различных сферах.

«Благодаря Вашей взвешенной и дальновидной политике влияние Анкары на мировой арене неуклонно растет. Турция, обладающая мощной экономикой и авторитетной дипломатией, признана «золотым мостом», соединяющим Европу и Азию, а также весь тюркский мир. Мы расцениваем достижения Турции как результат Ваших неустанных усилий, направленных на защиту национальных интересов», – отметил глава казахстанского государства.