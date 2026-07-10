Эрдоган обсудил с президентом Либерии двусторонние отношения и региональные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Либерии Джозеф Нюмах Боакаи обсудили двустороннее взаимодействие между двумя странами, а также региональные вопросы. Об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций Администрации президента Турции по итогам встречи двух лидеров.

Согласно заявлению, стороны рассмотрели турецко-либерийские отношения и региональные вопросы.

Президент Эрдоган отметил целесообразность дальнейших шагов для реализации потенциала торгового сотрудничества между двумя странами.

Турция продолжит работать над укреплением сотрудничества с Либерией в таких областях, как оборонная промышленность, безопасность, образование и транспорт, - сказал турецкий лидер.

Президент Эрдоган также поздравил Джозефа Нюмаха Боакаи в связи с избранием Либерии непостоянным членом Совета Безопасности ООН.