Турция будет и впредь действовать в солидарности с «братскими странами», в частности с Пакистаном, для укрепления мира, стабильности и процветания в регионе, заявил президент

Эрдоган: нельзя допустить, чтобы «зависимое от войны» правительство Израиля вновь ввергло регион в кровопролитие Турция будет и впредь действовать в солидарности с «братскими странами», в частности с Пакистаном, для укрепления мира, стабильности и процветания в регионе, заявил президент

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, 4 июля, что нельзя допустить, чтобы «пристрастившееся к войне» правительство Израиля вновь погрузило регион в кровопролитие.



«Необходимо не допустить, чтобы нынешнее израильское правительство, одержимое войной, вновь погрузило наш регион в запах пороха и крови», — заявил президент Эрдоган на совместной пресс-конференции в Стамбуле с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом по итогам двусторонних переговоров и встреч на уровне делегаций.



Турецкий президент отметил, что лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также по региональным и глобальным проблемам.



«Мы особенно поддерживали и продолжаем поддерживать каждый шаг, который будет способствовать снижению напряженности в нашем регионе и решению проблем дипломатическим путем», — сказал он.



Эрдоган отметил, что Турция будет и впредь действовать в солидарности с «братскими странами», в частности с Пакистаном, для укрепления мира, стабильности и процветания в регионе.



Глава государства подчеркнул, что Турция стремится к созданию атмосферы, в которой все жители региона, независимо от вероисповедания, могли бы жить в мире и безопасности.



Что касается двусторонних отношений, Эрдоган заявил, что Анкара намерена углублять сотрудничество с Исламабадом в сферах энергетики, транспорта, важнейших минеральных ресурсов и информационных технологий.