Эрдоган: нельзя допустить, чтобы «зависимое от войны» правительство Израиля вновь ввергло регион в кровопролитие

Nariman Mehdiyev, Ekip, Seyit Şamil Kurt
04 Июля 2026•Обновить: 04 Июля 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, 4 июля, что нельзя допустить, чтобы «пристрастившееся к войне» правительство Израиля вновь погрузило регион в кровопролитие.
«Необходимо не допустить, чтобы нынешнее израильское правительство, одержимое войной, вновь погрузило наш регион в запах пороха и крови», — заявил президент Эрдоган на совместной пресс-конференции в Стамбуле с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом по итогам двусторонних переговоров и встреч на уровне делегаций.
Турецкий президент отметил, что лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также по региональным и глобальным проблемам.
«Мы особенно поддерживали и продолжаем поддерживать каждый шаг, который будет способствовать снижению напряженности в нашем регионе и решению проблем дипломатическим путем», — сказал он.
Эрдоган отметил, что Турция будет и впредь действовать в солидарности с «братскими странами», в частности с Пакистаном, для укрепления мира, стабильности и процветания в регионе.
Глава государства подчеркнул, что Турция стремится к созданию атмосферы, в которой все жители региона, независимо от вероисповедания, могли бы жить в мире и безопасности.
Что касается двусторонних отношений, Эрдоган заявил, что Анкара намерена углублять сотрудничество с Исламабадом в сферах энергетики, транспорта, важнейших минеральных ресурсов и информационных технологий.